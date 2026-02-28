Zamora, Mich.- 28 de febrero de 2026.- La madrugada de este sábado, sujetos delincuentes asesinaron a balazos a una adolescente y a un joven, a este último le prendieron fuego junto con el domicilio donde se encontraba.

Cerca de las 04:00 horas, en el número de emergencias se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Circuito de Salamanca, del Fraccionamiento Real de Valencia, aledaño a Valencia Primera Sección de la ciudad de Zamora.

De inmediato se movilizaron patrulleros de los tres órdenes de gobierno, quienes encontraron el inmueble marcado con el número 92 incendiado y en la entrada un hombre con lesiones de bala y quemaduras en todo el cuerpo.

De igual forma a unos metros de la vivienda irada a media calle encontraron a una menor sin vida, con lesiones de bala en el rostro, por lo que de resguardaron la zona.

Al sitio llegaron los Bomberos Municipales para controlar el fuego de la casa, mientras que los paramédicos de Rescate fueron quienes confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

Posteriormente, las víctimas fueron identificadas con los nombres de Luis Humberto L., G., de 29 años de edad y Estefanía B., S., de 16 años. Hasta el momento el móvil del crimen es desconocido.

Integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se dieron cita para realizar las correspondientes averiguaciones, así como el levantamiento de los cadáveres.

Con este hecho suman al menos 17 homicidios y dos delincuentes abatido en enfrentamiento durante el mes de febrero en Zamora:

01 de febrero. Joven ejecutado a balazos en la entrada a la tenencia de Ario de Rayón

01 de febrero. Localizan cadáver con huellas de violencia al interior del Rio Duero

02 de febrero. Ultiman a tiros a dos hombres por fuera del Bar “The Madison” de Zamora.

02 de febrero. Ejecutan a pareja de motociclistas en la entrada al fraccionamiento Riberas del Duero.

02 de febrero. Ataque armado en “Bucaneros Bar” de Zamora deja una pareja asesinada y un herido.

03 de febrero. Con armas largas delincuentes se enfrentan contra la Guardia Nacional; hay un abatido.

07 de febrero. Localizan cadáver lapidado de un joven, en la colonia Los Álamos de Jacona.

08 de febrero. Delincuentes matan a joven de 21 años, en vivienda de la colonia Miguel Hidalgo.

08 de febrero. Localizan a pareja muerta a tiros al interior de un inmueble en Zamora.

11 de febrero. Motosicarios se enfrentan contra autoridades en Zamora; hay un muerto y un detenido.

19 de febrero. Hombre desconocido es asesinado con varios balazos en el rostro, en Zamora.

20 de febrero. Un muerto y dos heridos colaterales, tras agresión armada en El Porvenir de Zamora.

26 de febrero. Quincuagenario es asesinado en Ario de Rayón.

28 de febrero. Una adolescente asesinada y un joven calcinado, saldo de ataque armado en Zamora.