



Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña y los diputados locales Emma Rivera Camacho, Iván Alejandro Arévalo Vera y Antonio Salvador Mendoza Torres, con el objetivo de revisar y fortalecer la coordinación entre el Poder Legislativo y la Fiscalía en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.



Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de estrechar vínculos institucionales para garantizar que las acciones de procuración de justicia y prevención del delito se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía, en particular en la recuperación de la paz y la tranquilidad en las comunidades michoacanas.





“Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda de paz que articule esfuerzos legislativos con los de la Fiscalía General del Estado. La coordinación permanente es clave para consolidar resultados efectivos en materia de seguridad y en la atención de causas que generan violencia”, señaló Alanís.



El Fiscal General, Carlos Torres Piña, compartió avances y diagnósticos sobre las capacidades operativas de la institución encargada de la procuración de justicia en Michoacán, así como los retos que enfrenta para atender los ejes prioritarios del Plan Michoacán. La reunión permitió establecer rutas de trabajo conjunto entre el Legislativo y la Fiscalía para acelerar resultados en zonas con mayores indicadores de riesgo.



Por su parte, los diputados Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; Iván Alejandro Arévalo Vera, presidente de la comisión de Gobernación; y, Antonio Salvador Mendoza Torres, presidente de la comisión de Turismo, refrendaron su compromiso para respaldar iniciativas y ajustes normativos que fortalezcan la investigación, persecución y sanción de delitos, así como la atención integral a las víctimas.





“En la reunión se acordó dar seguimiento permanente a acuerdos de coordinación, intercambio de información y capacitación, así como evaluar propuestas que fortalezcan el marco jurídico estatal para responder con mayor eficacia a los delitos que afectan a la población.



Con este ejercicio de diálogo institucional, los integrantes del Poder Legislativo consolidan una relación de trabajo estrecha con la Fiscalía y abonan a los esfuerzos por hacer del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia una estrategia integral y con resultados palpables en bienestar, seguridad y derechos humanos para todas y todos los michoacanos.