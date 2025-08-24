Taretan, Mich.- 24 de agosto de 2025.- La tarde de este domingo, un joven murió y otro resultó herido, al derrapar la moto en la que se trasladaban sobre la carretera Taretan – La Purísima.

El fatal accidente se registró cerca de las 14:00 horas, en las inmediaciones del entronque a Tomendán y fue reportado por algunos automovilistas que circulaban por dicha vialidad.

Al enterarse de la emergencia al sitio se movilizaron paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso de un muchacho y auxiliaron al sobreviviente para enseguida trasladarlo a un hospital de la ciudad de Uruapan.

Policías acordonaron la zona de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de justicia para que se realizaran las actuaciones de ley. Hasta el momento la identidad de las víctimas es desconocida.



