Morelia, Mich.- 12 de octubre de 2025.- Durante los últimos minutos del pasado sábado, dos masculinos fueron blanco de una agresión armada en la vía publica de la colonia Eduardo Ruíz de la ciudad de Morelia. Uno de los agraviados murió en el lugar, el otro quedó herido y fue hospitalizado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, las víctimas se encontraban sobre la calle Flor de Liz, cerca de la avenida Pedregal, cuando por el sitio pasó un motociclista que les disparó en repetidas ocasiones y enseguida huyó con rumbo incierto.

Tras el atentado, algunas personas observaron a los dos masculinos tirados y pidieron ayuda al servicio de emergencias, por lo que acudieron oficiales de la Policía Morelia y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los baleados, mientras que el sobreviviente fue trasladado de emergencia a un nosocomio local.

El área de intervención fue resguardada para preservar evidencias, mas tarde arribaron los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), mismos que efectuaron los correspondientes actos de investigación. Hasta el momento la identidad de las víctimas es desconocida.

Hasta el momento suman al menos 14 homicidios y un hallazgo de restos óseos, durante el mes de octubre en Morelia:

01 de octubre. Localizan cráneo humano y prendas en predio entre los límites de Capula y Tacícuaro.

03 de octubre. Empistolado encapuchado mata a joven trabajador en “Las Galeras”, Tenencia Morelos.

05 de octubre. Balean a 2 masculinos dentro de domicilio en Morelia; mueren en hospitales.

05 de octubre. Matan a sujeto en la colonia San Juanito Itzícuaro, Morelia.

05 de octubre. Sujeto es asesinado a balazos en un domicilio de Villas del Pedregal.

06 de octubre. Hallan a hombre asesinado en la colonia Pablo Galeana, Tenencia Morelos.

06 de octubre. Automovilista baleado en Tacícuaro fallece en clínica particular.

10 de octubre. Localizan a hombre asesinado y putrefacto en un baldío al oriente de Morelia.

10 de octubre. Balean a 5 personas (tres muertos) en domicilio de la Leandro Valle, Morelia.

11 de octubre. Hallan a pareja asesinada a tiros en brecha de la zona oriente de Morelia.

11 de octubre. Muere uno de los heridos tras ataque armado en la colonia Leandro Valle, en Morelia.