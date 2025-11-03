Zamora, Mich.- 02 de noviembre de 2025.- La noche de este domingo, se registró un ataque armado en pleno Centro, el cual dejó como saldo un joven muerto, así como a su tío y prima lesionados, según se pudo conocer en el lugar de los hechos.

Cerca de las 21:10 horas, vecinos de la calle Independencia casi esquina con Vicente Guerrero reportaron al número de emergencias un ataque armado, en el que habría al menos tres personas heridas.

Al lugar se trasladaron oficiales de la Policía Municipal, así como de la Guardia Civil quienes encontraron a un masculino y a su hija heridos dentro de un domicilio, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron a Luis G., de 55 años de edad, mejor conocido como “El Recios”, quien se desempeña como barrendero en el departamento de Aseo Público del H. Ayuntamiento de Zamora, mismo que presentaba impactos en la cabeza.

Los socorristas también atendieron a Reyna G., de 25 años de edad, quien resultó con una herida en la espalda y otra en la pierna izquierda, por lo que ambos fueron canalizados a un nosocomio para su atención médica.

Mientras el joven José Gabriel G., E., de 20 años de edad fue trasladado a bordo de un vehículo particular a un nosocomio local, sin embargo, momentos después pereció a consecuencia de las severas lesiones que presentaba.

En el área de intervención se presentó el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos embalaron varios casquillos percutidos e iniciaron la carpeta de investigación respectiva. Es de señalar que de los agresores lograron huir luego de perpetrar el crimen y hasta el momento se ignoran mayores datos sobre sus identidades.