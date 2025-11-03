Morelia, Mich.- Domingo 02 de noviembre de 2025.- Un automovilista y un motociclista protagonizaron un choque en la intersección del Libramiento Sur con Calzada Juárez, en la ciudad de Morelia. En el incidente, el motorista perdió la vida, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo, en las cercanías de la Escuela Secundaria Federal 2 y del Parque Zoológico Benito Juárez. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Patrulleros municipales y paramédicos acudieron a la referida dirección y confirmaron el deceso del conductor de la moto, quien permanece en calidad de no identificado. Se apreció que el motociclo siniestrado es de la marca Italika, color amarillo con negro. La otra unidad participante es de la marca MG, color blanco, cuyo ocupante esperó el arribo de los oficiales.

Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Al final, los vehículos perjudicados fueron retirados por una grúa.