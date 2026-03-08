Zamora, Mich.- 08 de marzo de 2026.- Tres hombres fueron blanco de un ataque a balazos en la colonia Revolución de esta ciudad de Zamora, dejando como saldo un fallecido y dos lesionados. Los agresores lograron huir previo al arribo de las autoridades.
La agresión fue reportada anoche, sobre la calle Morelia hasta donde se movilizaron Guardias Nacionales, Militares y Policías quienes fueron informados de que dos jóvenes heridos habían sido llevados a un nosocomio por sus medios, para recibir atención médica.
De igual forma sobre la calle La Soledad casi esquina con Morelia los uniformados encontraron herido al señor Mauro J., V., de aproximadamente 65 años de edad, de oficio taxista, por lo que paramédicos de Rescate lo auxiliaron y lo canalizaron a un nosocomio.
En cuanto a los otros afectados ellos son, José Ramiro B., M., de 24 años de edad, quien fallecido por fuera del área de urgencias del Hospital IMSS-IMSS-Bienestar, mientras José Manuel B., O., de 23 años de edad, se encuentra hospitalizado.
Especialistas de la Fiscalía General del Estado acudieron al área de intervención para recabar indicios y testimonios. Posteriormente se movilizaron al sanatorio para realizar el levantamiento del cadáver de José Ramiro.
Hasta el momento suman al menos 3 personas asesinadas durante el presente mes de marzo, en el municipio de Zamora:
05 de marzo. Abandonan un ejecutado con narcomensaje, en Zamora.
07 de marzo. Solitario pistolero mata a un hombre en negocio agrícola de Zamora.
08 de marzo. Un muerto y dos heridos, saldo de ataque armado en Zamora.
AGENCIA RED 113