Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.- Este lunes 9 de marzo iniciarán las inscripciones para los talleres del trimestre abril-junio 2026 en la Casa de la Cultura de Morelia, dirigidos a personas interesadas en explorar su creatividad y acercarse al arte, informó la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

La oferta artística incluye 141 talleres, dirigidos a niñas y niños a partir de los 4 años, así como a jóvenes y personas adultas, en disciplinas como artes plásticas, música, danza, teatro, literatura y actividades de bienestar pensadas para desarrollar habilidades creativas y fomentar la convivencia a través del arte.

Entre las opciones de talleres se encuentran animación stop motion para jóvenes, modelado en barro, fotografía inicial, producción fotográfica, gráfica experimental y serigrafía, además de clases de instrumentos musicales, danza y formación escénica para distintos niveles.

Las inscripciones estarán abiertas del 9 al 26 de marzo y podrán realizarse en línea a través del portal www.casaculturamorelia.michoacan.gob.mx, donde las y los interesados deberán crear un usuario, elegir el taller de su preferencia y generar su orden de pago.

El costo de inscripción es de 50 pesos y la cuota por el trimestre de cada taller es de 300 pesos. Habrá condonaciones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y población de escasos recursos, con el propósito de que más personas puedan acceder a la formación artística.

Para mayor información, las y los interesados pueden acudir de manera presencial a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Morelia, ubicada en la avenida Morelos Norte número 485, de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 horas, o bien comunicarse de 9:00 a 19:00 horas a los números telefónicos 443 688 4825 y 443 317 7785.