Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.- El sistema de transporte Morebús se alinea con el modelo de ONU-Habitat, el cual promueve un desarrollo urbano sostenible y eficiente, que beneficiará de manera directa a más de 80 mil habitantes de la zona poniente de la capital michoacana, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que, con el objetivo de transformar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos, se presentó este nuevo transporte, diseñado bajo los más altos estándares internacionales de desarrollo.

Ramírez Bedolla refirió que siguiendo las recomendaciones de este organismo, se ha determinado que el Morebús es un modelo ideal para ciudades con una densidad demográfica de un millón de habitantes, como es el caso de Morelia.

Puntualizó que el nuevo sistema se integra por una flota de 74 unidades nuevas y una red de 55 estaciones estratégicamente ubicadas.

Manifestó que el sistema está diseñado para garantizar accesibilidad universal, permitiendo que personas con alguna discapacidad puedan desplazarse de manera digna, segura y autónoma.

Explicó que el servicio permitirá acortar significativamente los tiempos de traslado para la población.