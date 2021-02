Un muerto y 25 heridos deja fatídico choque en Tangancícuaro

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Tangancícuaro, Mich.- 18 de febrero de 2021.- Un hombre muerto, así como al menos 25 personas lesionadas levemente y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejo un choque-volcadura entre una camioneta y un camión de transporte de personal.

El fatal accidente ocurrió cerca de las 06:20 horas de este jueves, sobre la carretera Zamora-Morelia, en el tramo carretero Tangancícuaro-Chilchota, justo a la altura del sitio conocido como “El Palmar”.

Al respecto se supo que, al tener conocimiento del encontronazo, al sitio se movilizaron los elementos de la Policía Michoacán quienes abanderaron la zona y agilizaron la vialidad para evitar otro percance.

Asimismo, los paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron la muerte del señor Juan Carlos C., L., el cual tenía su domicilio en la colonia Trasierra del municipio de Jacona, mismo que tripulaba una camioneta Toyota tipo Hilux, color blanco, con placas JW-26-060 del estado de Jalisco, unidad que terminó volcada.

De igual forma se supo que entre los lesionados están Bladimir M., H., de 29 años, María de Jesús A., M., de 33 años, Celia J., A., de 52 años, Luis Alfredo M., B., de 26 años, María H., A., de 21 años, Hortensia P., Z., de 43 años, José G., G., de 21 años, Jorge A., B., de 36 años, Gladis B., de 21 años, y Bernabé E., B., de 61 años de edad.

Otros de los heridos son, Armando Ch., S., Abel P., P., Carlos G., y Dora Luz M., S., así como otras 11 personas que no proporcionaron datos, todos ellos vecinos de la cañada de los Once Pueblos, personas que afortunadamente no requirieron traslado hospitalario.

Los trabajadores viajaban en un camión de color amarillo con placas 03-KJH-38 de esta entidad federativa, cuyo conductor tras lo ocurrido se dio a la fuga., según confirmaron las autoridades

De este hecho tomo conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos al término de las actuaciones de ley trasladaron el cadáver a la morgue de la ciudad de Zamora. Siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente.