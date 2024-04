Video | Manifestaciones pro Palestina se han extendido a 60 universidades de Estados Undios

La protestas contra la guerra de Gaza para que el presidente Joe Biden retire su apoyo a Israel ya se han extendió a unas 60 universidades de Estados Unidos y suman más de 500 detenidos en los últimos días.

Las manifestaciones pro Palestina comenzaron hace una semana en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York y se han extendido a unos 60 espacios universitarios a lo largo de Estados Unidos, según el recuento del The New York Times.

La última protesta y con ello arrestos se registró en la Universidad Estatal de Ohio, donde anoche fueron detenidos 36 manifestantes. Además, se registró el mismo fenómeno sin un número determinado de detenidos en la Universidad Estatal de Arizona.

Por su parte, la Fiscalía desestimó esta semana los cargos de entrada ilegal al campus en contra los 57 estudiantes arrestados de la Universidad de Texas en Austin.

(Con información de EFE)

"Let them pray!"



A circulating video of students at Ohio State University preventing police from arresting another group of protesters, who were praying. pic.twitter.com/u6R5UHByfH