Jungapeo, Michoacán, 15 de enero del 2026.- En apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la cumplimentación de una orden de cateo en el municipio de Jungapeo, se detuvo a un hombre y se aseguraron dos armas de fuego, una réplica de pistola tipo escuadra, siete vehículos y 24 dosis de metanfetamina. En la acción participaron agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Marina (Semar).

Fue en un predio ubicado en la tenencia de Lázaro Cárdenas donde también se aseguraron 241 cartuchos útiles, nueve cargadores, un radio de comunicación, diversos teléfonos celulares, equipo de cómputo y la cantidad de 39 mil 310 pesos.

Entre los vehículos se encontraban cuatro motocicletas, un Slingshot, una camioneta de la marca GMC y una más de la marca Dodge. Las armas aseguradas correspondían a los calibres 5.56 mm. y 9mm.

Se mantendrá el reforzamiento operativo coordinado entre las fuerzas estatales, federales y municipales a efecto de garantizar el orden público y la tranquilidad de toda la población.