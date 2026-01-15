Zacapu, Mich.- 15 de enero de 2026.-La noche de este jueves, se registró un aparatoso choque volcadura sobre la carretera Morelia – Zamora, dentro del municipio de Zacapu, sin que por fortuna hubiera personas lesionadas.

Al respecto se supo que cerca de las 19:30 horas, se recibió el reporte de un fuerte accidente a la altura del puente a desnivel “Lic. Javier García Cervantes”, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil.

A su llegada los socorristas encontraron volcada una camioneta Ford Escape de color verde, con placas de circulación UDC-F16544, además a unos metros se localizó otra camioneta siniestrada, una Ford F-150 de color verde.

En el sitio fueron revisados los ocupantes de ambos automotores, quienes solo presentaban algunos golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

Por último, personal de Tránsito y Vialidad acudió para realizar los peritajes respectivos y el aseguramiento de las camionetas involucradas en el percance para que las autoridades competentes determinen responsabilidades.