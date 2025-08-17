Morelia, Michoacán, a 16 de agosto de 2025. – El conjunto femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue imparable en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado goleó 9-1 a Valle Morelia en encuentro de la Jornada 5, que se desarrolló en la cancha “García López” de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

Alexa Villalobos fue la figura del partido al despacharse con cinco goles, Yulissa Gutiérrez marcó un doblete, Abril Tapia anotó un tanto más y Fernanda Castillo también convirtió una anotación.

“Me siento muy contenta por el buen paso del equipo, seguimos adelante con el objetivo, que es ser campeonas. Y también me siento feliz por ayudar al equipo con mis goles”, compartió Alexa Villalobos después del partido.

Con este resultado, el cuadro nicolaita llega a 15 puntos, se mantiene con paso perfecto y lidera la clasificación del certamen.