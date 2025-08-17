Morelia, Michoacán, a 16 de agosto de 2025 – En el marco del Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, Morelia consolida una política integral para la infancia que combina juego, educación y deporte con valores. El DIF Morelia, que encabeza la Presidenta Honoraria Paola Delgadillo Hernández, ha impulsado que los servicios del municipio pongan a las niñas y los niños al centro, articulando acciones entre ludotecas, CAIC y estancias infantiles, así como programas deportivos comunitarios.

Este año, las Ludotecas del Bosque Cuauhtémoc, Mercado Nicolás Bravo y Villas del Pedregal registraron más de 18 mil 400 visitas, convirtiéndose en entornos de aprendizaje lúdico donde se desarrollan habilidades como atención, creatividad y cooperación.

En educación inicial, Morelia es pionera a nivel nacional al aplicar metodología Montessori en los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), el Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI) y el Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM), acercando a la primera infancia experiencias pedagógicas centradas en la autonomía y el respeto a los ritmos de cada niña y niño.

El deporte también educa. Con las escuelas de fútbol “Estrellas del Mañana”, más de 400 niñas, niños y adolescentes fortalecieron disciplina, autocuidado y trabajo en equipo; seis de ellos fueron convocados a visorias por fuerzas básicas profesionales, muestra del talento que se forma desde la comunidad.

La ciudad celebró a lo grande el Día de la Niñez: 40 festejos en 26 colonias y 14 tenencias reunieron a más de 22 mil niñas y niños y a 50 mil asistentes con actividades artísticas, científicas y recreativas. Estas acciones confirman la ruta de que criar en entornos seguros y estimulantes, eleva el bienestar presente y futuro.

“El juego y el aprendizaje temprano son determinantes para el desarrollo socioemocional y cognitivo; por eso priorizamos espacios seguros y contenidos de calidad que fortalezcan a las familias y promuevan la convivencia”, destacó Paola Delgadillo, Presidenta del DIF Morelia.

Con estas estrategias, el Gobierno de Morelia consolida un modelo que protege derechos, reduce brechas y coloca a la infancia como prioridad, para que cada niña y niño tengan un lugar para aprender, jugar y soñar.