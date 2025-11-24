Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconoce la disposición del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) para trabajar en conjunto y seguir construyendo mejores condiciones laborales para el gremio.

La Máxima Casa de Estudios reitera que la apertura al diálogo es y seguirá siendo el sello de la administración que encabeza la rectora Yarabí Ávila González, quien ha manifestado la decisión de implementar acciones para hacer justicia a la planta docente, como es el caso del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico.

Tras darse a conocer los resultados de la votación para el emplazamiento a huelga por parte del SPUM, quienes en su gran mayoría optaron por la prórroga, la UMSNH agradece el voto de confianza, refrendando que se continuarán buscando los canales que beneficien a las y los profesores, personal administrativo y a las alumnas y alumnos, que son la razón de ser de la institución.