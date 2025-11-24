Según las mediciones de Consulta Mitofsky de octubre del 2025, Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, se ubicó como el alcalde michoacano con mejor evaluación por parte de la ciudadanía, así como el segundo mejor alcalde postulado por parte del PVEM en todo el país.

La empresa consultora de Roy Campos, levantó la evaluación de manera digital y arrojó una aprobación del 53.7% a la administración de Julio Arreola en el municipio de Pátzcuaro, ubicándolo en el lugar número 21, empatado con el alcalde de Boca del Río, Veracruz.

En el #RankingMitofsky de 150 presidentes y presidentas municipales, Arreola Vázquez, quedó ubicado en el segundo lugar de los mejores alcaldes postulados por el Partido Verde Ecologista de México, solo debajo del presidente municipal de Río Verde S.L.P.

Cabe mencionar que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, era el segundo mejor evaluado con 53.4% de acuerdo a los datos de la casa encuestadora.

Redacción VANoticias | Consulta Mitofsky