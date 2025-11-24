Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.- Durante la última semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales, aseguraron más de 93 kilogramos de drogas sintéticas y detuvieron a 34 personas relacionadas con diversos ilícitos. Estas acciones son resultado de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Derivado de las operaciones coordinadas con las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), así como la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, también se decomisaron nueve armas de fuego y se destruyeron dos campamentos utilizados por grupos criminales.

Los aseguramientos fueron realizados en labores coordinadas entre la SSP y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a favor de implementar las tácticas de inteligencia operativa del Plan Paricutín para garantizar el orden público entre la población.

Adicionalmente, y como resultado de las tareas de campo en respuesta a acciones operativas, se reportó el abatimiento de dos presuntos delincuentes en el municipio de Salvador Escalante.

En todo el territorio michoacano continuarán las tareas y el esquema de vigilancia, a fin de otorgar mejores resultados en materia de seguridad y avanzar en la implementación del Plan Michoacán, impulsado por el los gobiernos federal y estatal.