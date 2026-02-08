Morelia, Michoacán, a 08 de febrero de 2026.- La Feria del Libro que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Facultad de Historia y de la Coordinación de Educación Continua y Vinculación Social, en colaboración con editoriales independientes, se realizará este 9 y 10 de febrero.

La casa de estudios invita a la comunidad nicolaita y al público en general a asistir al evento académico que tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de Historia, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas, y ofrecerá un programa diverso que incluye venta y exhibición de libros, presentaciones de editoriales, conversatorios y actividades culturales, con el objetivo de fomentar la lectura, el diálogo y el acercamiento a propuestas editoriales.

Como parte de las actividades destacadas, el 9 de febrero a las 12:00 horas se realizará la presentación del libro y conversatorio “Muralismo en Michoacán. Continuidades y tipologías de un movimiento artístico”, en la sala de lectura de la Biblioteca General Lázaro Cárdenas.

En tanto, el 10 de febrero de 2026, a partir de las 10:00 horas en el mismo recinto, se efectuará la presentación del libro y conversatorio “Ficción, performance, cómics y videojuegos”, un espacio de reflexión sobre las narrativas contemporáneas y sus cruces con distintos lenguajes artísticos.

La invitación está abierta a estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores y público interesado en la historia, las humanidades y la producción editorial independiente, con entrada libre; para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico educacion.continua.fh@umich.mx