Apatzingán, Mich.- 8 de febrero de 2026.- Luego de 72 horas ininterrumpidas de labores, los elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Apatzingán lograron controlar en su totalidad el incendio registrado en el cerro Húngaro.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el siniestro fue declarado controlado la mañana de este domingo, tras intensas jornadas de combate al fuego que se mantuvieron durante tres días consecutivos. Las acciones fueron encabezadas por el personal operativo bajo la coordinación de Paulina Rodríguez, titular de Protección Civil municipal.

Las autoridades detallaron que el incendio consumió aproximadamente el 60 por ciento de la maleza del cerro, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas. No obstante, se informó que la zona permanecerá bajo vigilancia permanente durante las próximas 24 horas, con el objetivo de evitar una posible reactivación del fuego ante las condiciones climáticas y del terreno.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar actividades que puedan provocar incendios forestales, como la quema de basura, el encendido de fogatas o el arrojar colillas de cigarro en áreas de pastizal y cerro.

Asimismo, exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los números de emergencia, a fin de permitir una intervención oportuna que reduzca riesgos para el entorno natural, las comunidades cercanas y el personal que atiende este tipo de contingencias.