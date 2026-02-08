Morelia, Michoacán, 8 de febrero de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Cultura estatal, en coordinación con su homónima federal, destinarán seis millones de pesos a través de la convocatoria del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) 2026, para facilitar la participación de proyectos culturales en comunidades de la entidad.

La convocatoria está dirigida a grupos y personas defensoras, promotoras o portadoras del patrimonio vivo de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o populares, y busca impulsar iniciativas con respaldo comunitario que generen impacto directo en sus territorios y fortalezcan la organización cultural en el estado.

Esta emisión incorpora medidas para ampliar el acceso al programa, como la reducción de requisitos a tres documentos y la habilitación de un registro digital. Además, se priorizarán los proyectos que se desarrollen en regiones estratégicas, en concordancia con las líneas de acción del Eje Cultura del Plan Michoacán, con énfasis en agrupaciones musicales comunitarias, apoyo a artistas y circuitos locales, así como proyectos de activación cultural y recuperación del espacio público.

Para 2026, los recursos destinados al programa en Michoacán ascienden a seis millones de pesos, provenientes de aportaciones federales y estatales. Cada proyecto podrá recibir hasta 150 mil pesos y deberá ser presentado por colectivos reconocidos en su comunidad, integrados por al menos cinco personas adultas, además de cumplir con los lineamientos establecidos en las bases de participación.

El registro virtual se abrirá próximamente en la página pacmyc.cultura.gob.mx y será anunciado en redes sociales oficiales. También habrá recepción presencial en la Unidad Regional de Culturas Populares de Michoacán, ubicada en avenida Francisco I. Madero Oriente, número 369. Para asesoría y acompañamiento, se atenderá de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, a través del teléfono 443 312 82 83 y en el correo pacmycmichoacan2026@gmail.com. La convocatoria completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://40o1.short.gy/89mrft.