Morelia, Michoacán, a 03 de diciembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es la institución que más patenta en la entidad, apuntó el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, durante la entrega de siete reconocimientos de Títulos de Patente a investigadoras e investigadores nicolaitas, en donde estuvo acompañado por la rectora Yarabí Ávila González.

Ante un auditorio abarrotado de científicas, científicos, inventores, inventoras, docentes, directivos de dependencias y estudiantes de nivel Posgrado, el funcionario federal visitó la casa de estudios en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la entrega de los siete Títulos de Patente, el director general del IMPI, Santiago Nieto, subrayó que la Propiedad Industrial es una herramienta clave para la innovación en México, rubro que se ha impulsado recientemente en Michoacán con mayor intensidad.

“El hecho de que hoy nos encontramos aquí, con personas especialistas, con científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, es importante, es mandar un mensaje de que queremos paz y queremos justicia, eso empieza por el desarrollo económico y empieza por evidentemente reconocer los avances en la innovación y, por supuesto, la protección de la Propiedad Industrial”, sostuvo.

Apuntó que en materia de ciencia, se ha generado una red de vinculación con las instituciones de educación superior, en donde la UMSNH, además de ser una de las universidades más entrañables de la historia México, está en la vanguardia en esta red que busca avanzar en dos temas centrales, como es la tecnología y la transferencia tecnológica, tras señalar que las patentes son el corazón de la innovación tecnológica.

El director enfatizó en la importancia del patentamiento y la relevancia de los registros que hoy se otorgan a la UMSNH, “reconocer nuevamente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como el espacio privilegiado de la innovación en el estado de Michoacán”.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila González, agradeció la visita del titular del IMPI, Santiago Nieto, al referir que su presencia en la UMSNH y en la entidad es un profundo acto simbólico porque implica un reconocimiento a una alianza estratégica entre las instituciones de educación superior y el Estado de Derecho en pro de la creatividad humana.

De igual forma, reconoció a las y los inventores presentes, quienes aseguró son creadores del porvenir y artesanos del ingenio michoacano, tras señalar que un Título de Patente, no solamente es un trámite, ni un papel fijo en el muro de una oficina o un activo contable, sino que es un grito de independencia intelectual. “Es el momento exacto en el que dejamos de ser consumidores de tecnología ajena, para convertirnos en creadores de soluciones propias. Es el paso definitivo a la era del conocimiento organizado que, con la creatividad nicolaíta el día de hoy rinde frutos”.

La rectora felicitó a las investigadoras e investigadores que recibieron los Títulos de Patente, tras referir que son el orgullo de esta casa de estudios. “Ustedes demuestran que a pesar de las dificultades, el espíritu nicolaita siempre encuentra la forma de prevalecer y de crear. Registrar una patente significa que el conocimiento generado en nuestras aulas tiene valor, pero sobre todo, ese valor, debe tener la capacidad de generar riqueza y bienestar social para nuestro estado”.

En este sentido, indicó que, proteger la invención es un acto de justicia hacia el esfuerzo de años de investigación y es la única vía para que la economía deje de depender de factores externos, y empiece a construirse en torno a la capacidad de innovar. “Hoy, la Universidad Michoacana recibe siete nuevos reconocimientos de Títulos de Patente, siete invenciones que nacieron aquí, en nuestros laboratorios, en nuestras mentes nicolaitas, en el corazón de una Institución que vela por su ciencia, por su tecnología, por su invención e innovación, y que el día de hoy son reconocidas por el Estado Mexicano como únicas y novedosas”.

Este logro, dijo, nos consolida como la institución de educación superior número uno en Michoacán, en materia de propiedad industrial. “Somos el motor de la innovación en el occidente de México, y estos siete Títulos son la prueba fehaciente de que aquí, la investigación no se queda en el papel, sino que busca transformar una realidad”.

En este marco, la rectora señaló que la UMSNH es el corazón intelectual del Plan Michoacán, tras referir que la paz duradera no se construye solamente con seguridad; se construye con oportunidades, con desarrollo y con educación. “La nuestra es una revolución pacificadora, nuestras armas son las ideas y las patentes, y nuestra estrategia es la innovación. Y esta ofensiva social, cultural y educativa, tecnológica e innovadora no la derrota nadie, tiene raíces profundas, largo aliento y sostenibilidad que trasciende a través de las generaciones”.

Durante el evento, se realizó la entrega de reconocimiento de Títulos de Patente, el primero fue para la Universidad Michoacana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Zacatecas, por la patente denominada “Procedimiento para la síntesis de heterociclos con núcleo 4H-benzo (d) (1,3) oxaziuna mediante catálisis con complejos de oro (I) y evaluación biológica de su actividad en células de cáncer de mama”, de los maestros Luis Chacón, César Rogelio Solio, Luis Alberto Segura y Jesús Adrián López.

De igual forma, se entregó el reconocimiento a la UMSNH, por las patentes “Compuestos Tetrazólicos con actividad antiinflamatoria”, de los doctores Víctor Manuel Baizabal, Carlos Jesús Cortés y Marco Antonio Romero; y “Estracto de semilla de aguacate Persea americana var, drymifolia para su uso en tratamiento de cáncer, sólo o en combinación con compuestos específicos”, de las y los doctores, Rafael Salgado, Alejandra Ochoa, Marisol Báez, Salvador Padilla y Joel Edmundo López.

El cuarto Título fue para “Pseudomonas Putida ACJ14 como promotora del crecimiento vegetal para reducir la cantidad de macronutrientes en el cultivo de jitomate en invernadero”, de las y los doctores, Jesús Campos, Patricia Torres, Homero Reyes, Josué Altamirano y Alfonso Luna quienes también fueron inventoras e inventores del quinto Título denominado: “Pseudomonas Sp. C14 como promotora del crecimiento vegetal para reducir la cantidad de macronutrientes en el cultivo de jitomate en invernadero”.

De igual forma, se entregó el reconocimiento a las y los doctores, Jesús Campos, Citlali Figueroa, Roxana Gaona, Marlene Campos y Lorena Martínez inventores de la denominación “Ciclodipéptidos bacterianos con propiedades anti-obesidad y hepato-protectoras y sus usos en el tratamiento de la obesidad y la enfermedad del hígado graso no alcohólico”, y el séptimo Título fue “Uso de capsaicinoide ABX-1 como agente protector contra hongos fitopatógenos”, de los doctores Homero Reyes, Jesús Campos, Jesús López, José López y Ramón Pelagio, éste último fue para la UMSNH en conjunto con Applied Biotec, S.A.S. de C.V.