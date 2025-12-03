Morelia, Michoacán; a 03 de diciembre de 2025.- En sesión ordinaria, las y los diputados locales aprobaron crear la Comisión Intersecretarial para el Fomento y Promoción del Mezcal, así como el Consejo Michoacano del Mezcal, órganos que representarán y defenderán los intereses del sector, promoviendo políticas publicas específicas y apoyos que impulsen su desarrollo integral.

Lo anterior al reformar diversos artículos de la Ley del Mezcal de Michoacán, para incorporar y dotar a dichos órganos con facultades y atribuciones que garanticen que los mezcaleros contaran con las herramientas necesarias para empoderarse e imponer su propio ritmo en la producción y calidad del mezcal.

Es así, que el dictamen elaborado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios establece que la Comisión Intersecretarial para el Fomento y Promoción del Mezcal, que se creará, estará integrada por: la Secretaría de Desarrollo Económico, quien la presidirá; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Cultura y, la Secretaría del Medio Ambiente.

Cabe desatacar, que cada una de las dependencias que la integran deberán destinar recursos suficientes de su presupuesto para actividades de promoción, comercialización, fortalecimiento de la cadena productiva, investigación y sostenibilidad ambiental del sector mezcalero, los que serán administrados por las propias dependencias.

La Comisión tendrá la facultad de realizar el registro y actualización del padrón de productores certificados; capacitación y asistencia técnica integral a lo largo de la cadena productiva; fomento a empresas mezcaleras y productores rurales; generación y difusión de información estratégica para el desarrollo de la producción; impulso a la sanidad, inocuidad y calidad de la misma; así como, celebrar convenios y acuerdos de concertación con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales, entre otros.

Paralelamente, se estableció que el Consejo Michoacano del Mezcal será un órgano de carácter consultivo, especializado en el análisis, propuesta y seguimiento de políticas públicas orientadas al fomento de la producción, transformación y comercialización del Mezcal en la entidad.

El cual, actuará como instancia de participación y asesoría en apoyo a las acciones implementadas por las dependencias competentes, principalmente en los municipios que cuentan con la Denominación de Origen Mezcal, y será consultivo para cada una de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial; y, tendrá que sesionar cuando menos tres veces al año de forma ordinaria y extraordinaria.

De esa forma, con la incorporación de un órgano que impulse su producción y promoción, se consolidará a los mezcaleros michoacanos con el compromiso de consolidar las tradiciones y su conocimiento ancestral, que será transmitido a las nuevas generaciones, coincidieron las y los legisladores.