Morelia, Michoacán; a 11 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura), invita a las y los escritores morelianos a inscribirse en el seminario “Emergentes Vol. II Poesía”, convocatoria que está por cerrar el próximo 13 de febrero.

Este proyecto busca dar continuidad a los procesos formativos en el ámbito cultural, mediante un seminario estructurado en tres módulos, coordinados por poetas morelianos de reconocida trayectoria, y una masterclass final impartida por un poeta invitado con presencia a nivel nacional.

La titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que esta actividad da seguimiento al seminario “Emergentes”, realizado en 2025, el cual permitió la formación de narradores locales y la publicación de sus obras (Plaquettes Emergentes), presentadas en la pasada Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

“Con ‘Emergentes Vol. II’ reafirmamos nuestro compromiso con el impulso a nuevas voces literarias y con la generación de espacios de aprendizaje, creación y difusión para las y los jóvenes creadores”, señaló Chávez Alcaraz.

Cabe mencionar que en esta ocasión también se contempla la impresión de una colección de plaquettes de poesía, que reunirá los textos creados y trabajados en el marco del seminario.

Los módulos del seminario son: Módulo I. Mirar, a cargo de Armando Salgado; Módulo II. Sonar, impartido por Victoria Equihua; Módulo III. Armar, coordinado por Cristina Bello.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de febrero de 2026 y puede consultarse en el siguiente enlace: https://acortar.link/qJy2kS

El formulario de registro está disponible en: https://forms.gle/4vSwfGc6TVzdF4mY7

Los resultados se darán a conocer el 02 de marzo, para iniciar el primer módulo el 10 de marzo y concluir el seminario en mayo con la masterclass final.