Uruapan, Mich.- 11 de febrero de 2026.- La tarde de este miércoles un joven motociclista fue asesinado a balazos por sujetos que tripulaban otro motociclo, en la colonia El Colorín de Uruapan, justo por fuera del Colegio Nelson Mandela.

EN el trabajo periodístico se pudo conocer que la víctima conducía una moto tipo cargo de color blanco y cerca de las 13:30 horas, circulaba sobre la calle Bolivia donde fue interceptado los pistoleros motorizados que le dispararon en al menos 4 ocasiones.

Los hechores huyeron a toda velocidad, mientras que vecinos reportaron la situación a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos locales, pero el agraviado ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil acordonaron la escena del crimen, ya que quedaron algunos casquillos percutidos y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Al término de las diligencias, el cuerpo en calidad de no identificado fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento al menos 8 personas han sido víctimas de homicidio durante el presente mes de febrero, en Uruapan:

05 de febrero. Se registra homicidio a balazos en la colonia San Isidro, de Uruapan.

06 de febrero. Hombre muere en hospital, tras ser baleado en la colonia Popular Campestre, de Uruapan.

08 de febrero. Hombre asesinado a balazos en un domicilio, en la colonia Villa Victoria.

08 de febrero. Perece en el Hospital Regional uno de los hombres atacados a tiros en la colonia El Planetario.

09 de febrero. Encuentran a un asesinado con arma blanca en Capacuaro.

09 de febrero. Abandonan ejecutado con narcomensaje en Valle Dorado de Uruapan.

09 de febrero. Muere en un hospital la segunda víctima del ataque de la colonia El Planetario, en Uruapan.

11 de febrero. Pistoleros asesinan a motociclista por fuera de un colegio, en Uruapan.