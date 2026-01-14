Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) recuerda a las y los usuarios que continúa vigente el programa de Pago Anticipado, el cual permite cubrir el servicio de agua potable correspondiente al año 2026 con la tarifa 2025, representando un ahorro directo para la economía familiar.

Este beneficio estará disponible hasta el próximo 31 de enero, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar las últimas semanas de vigencia del programa.

Además, las y los usuarios que realicen su pago anticipado podrán hacerlo con tarjetas de crédito participantes, accediendo a la opción de Meses Sin Intereses, lo que facilita el cumplimiento de esta contribución sin afectar la liquidez de los hogares.

Para hacer efectivo este beneficio, es indispensable acudir de manera presencial a las oficinas del Ooapas, donde el personal brindará la atención necesaria y resolverá cualquier duda relacionada con el programa.

El Ooapas refrenda su compromiso de ofrecer alternativas que apoyen la economía de las familias morelianas y fomenten una cultura de pago responsable, lo que permite fortalecer la infraestructura y garantizar un mejor servicio de agua potable para todas y todos.