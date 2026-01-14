Zitácuaro, Mich.- Martes 13 de enero de 2026.- Un grupo de ocho personas se extravió en el Cerro del Cacique, ubicado en el municipio de Zitácuaro. Tras tener conocimiento de la situación, dos brigadas de bomberos locales implementaron un operativo de búsqueda, informaron fuentes allegadas al tema.

Debido a las bajas temperaturas registradas durante la noche de este martes en la zona, los extraviados podrían sufrir hipotermia. Trascendió que uno de ellos porta un dispositivo emisor de señal en tiempo real, lo que permite a los vulcanos guiarse para su localización; sin embargo, existe el riesgo de que el aparato se quede sin energía.

Los rescatistas revisan cada área del referido cerro con el objetivo de dar con el paradero de las mencionadas personas lo antes posible y regresarlas sanas y salvas al lado de sus seres queridos.