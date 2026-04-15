Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, lamentó el fallecimiento de Jesús Espinoza Rochín, presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, quien perdió la vida en un hospital mientras recibía atención médica derivada de una cirugía practicada por un padecimiento de salud.

El encargado de la política interna estatal expresó la solidaridad del Gobierno de Michoacán con los familiares, amistades y con toda la población de este municipio, ante la sensible pérdida de su alcalde, a quien reconoció por su compromiso con el servicio público y el trabajo en favor de su comunidad.

“Desde el Gobierno del Estado externamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y al pueblo de Nuevo Parangaricutiro. Nos unimos a la pena que embarga a este municipio por el fallecimiento de su presidente municipal”, expresó Raúl Zepeda.

El secretario de Gobierno informó que se mantiene comunicación permanente con las y los integrantes del Cabildo de Nuevo Parangaricutiro, con el propósito de dar seguimiento institucional a la ruta administrativa y garantizar que el trabajo coordinado entre ambos órdenes de gobierno continúe sin contratiempos en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que el Gobierno estatal brindará el acompañamiento necesario a las autoridades municipales durante este proceso, privilegiando la estabilidad institucional, la gobernabilidad y la atención a las necesidades de la población.