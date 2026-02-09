Morelia, Mich.- Lunes 09 de febrero de 2026.- La Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) cateó tres domicilios en distintos puntos de la ciudad de Morelia, donde decomisó mil 215 dosis de metanfetamina y detuvo a ocho presuntos narcomenudistas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera intervención se realizó en un inmueble de la calle Leguminosas, en la colonia Agrícola del Sur, donde fueron halladas 492.5 dosis de la droga sintética y quedó detenido Alejandro “N”.

La segunda acción tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Paseo de la Reforma, en la colonia Ejidal Tres Puentes. En el sitio, los oficiales encontraron 327.5 dosis de metanfetamina y fueron detenidas cuatro personas: Vanessa Consuelo “N”, Ignacio Vicente “N”, Jorge “N” y Heraclio “N”.

Por último, los uniformados inspeccionaron una vivienda de la calle Jalisco, en la colonia Isaac Arriaga, donde aseguraron 395 dosis de metanfetamina y detuvieron a Blanca Isabel “N”, Ricardo “N” y Alfredo “N”.

En las labores operativas apoyaron militares, policías municipales y de la Guardia Nacional. Los ahora indiciados y las sustancias ilícitas fueron puestos a disposición de las instancias competentes, las cuales continuarán con las diligencias respectivas.