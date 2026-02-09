Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- La Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) invita a la ciudadanía a solicitar sus plantas destinadas a la restauración de suelos forestales. Las y los interesados en participar en la temporada de reforestación de este año podrán realizar su trámite desde ahora y hasta el domingo 31 de mayo.

Como parte de las acciones para la conservación de suelos, la Cofom ofrece este apoyo en especie de manera gratuita para propietarios de predios forestales. La entrega consiste exclusivamente en ejemplares de especies forestales adaptados a cada ecosistema, por lo que quedan excluidos los árboles frutales u ornamentales.

Las personas interesadas deben enviar al correo electrónico planta.cofom@gmail.com los siguientes documentos: solicitud de planta que se puede descargar en el siguiente enlace https://shre.ink/5Uu5, INE, CURP, comprobante de domicilio, escritura y polígono del predio, carpeta básica (ejidos y comunidades) y documento que acredite su personalidad jurídica.

La Cofom invita a la sociedad, y especialmente a propietarios de ejidos o terrenos forestales afectados por incendios o plagas, a sumarse a las reforestaciones de este año. Para más información pueden acudir a las oficinas centrales ubicadas en Justo Mendoza lote 11, Bosque Cuauhtémoc, en Morelia; o comunicarse al teléfono 443 312 3930.