Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegará sus unidades móviles de mastografía en seis municipios del estado, del 9 al 13 de febrero, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Las jornadas de atención serán gratuitas y estarán disponibles para mujeres de entre 40 y 69 años de edad. Las unidades atenderán en los municipios de Peribán, Susupuato, Morelia, Juárez, Uruapan y Los Reyes, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Las pacientes deberán presentar copia de identificación oficial, acudir con aseo personal y axilas rasuradas, no aplicar desodorante, talco, perfume ni cremas en la zona del pecho y axilas; además de no portar alhajas o joyería, y contar con al menos un año de haber realizado su última mastografía.

Para conocer la ubicación exacta de las unidades móviles en cada municipio, las interesadas pueden consultar la página oficial de Facebook de la institución en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/SaludMich/.

La SSM enfatiza que esta campaña de tamizaje se mantiene vigente durante todo el año, ya que la detección en etapas tempranas es la herramienta más poderosa para combatir esta enfermedad que actualmente representa una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial.