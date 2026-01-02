Dice la famosa frase, “el mexicano se ríe hasta de la muerte”, ya que con el ingenio y la creatividad, los mexicanos han acuñado frases, dichos y refranes prácticamente de todos los temas, y los sismos nos se quedan fuera de la generación de los ahora imperdibles “memes”.

Y es que esta mañana se registró un sismo que despertó a medio México, de magnitud 6.5 con epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 10 km de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional.

Aquí te dejamos parte de los “memes” que después del susto, han hecho reir a las redes sociales.