*Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.-* Con más de 6 mil millones de pesos de recursos estatales invertidos en obras públicas, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla transforma Uruapan en materia de movilidad, desarrollo económico y bienestar social.

El mandatario estatal resaltó que, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las y los uruapenses, se construye el teleférico de Uruapan con 3 mil 200 millones de pesos, el cual permitirá mover hasta 19 mil pasajeros diarios. “El teleférico no llega solo, hoy desarrollamos 22 obras complementarias como áreas recreativas, cruces seguros, unidades deportivas, rehabilitación de calles y un skatepark, de las cuales, 14 ya fueron concluidas”, explicó el gobernador.

Señaló que Uruapan se transforma con obras de alto impacto social como es el caso del puente superior La Hielera, donde se invierten 381.5 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, mismo que mejorará la movilidad por donde transitan alrededor de 30 mil vehículos al día.

Además, el gobernador puntualizó que el 5 de diciembre de 2025 se entregaron los primeros 80 camiones de un total de 240 unidades, con lo cual, se mejoran como nunca antes los servicios para la población.