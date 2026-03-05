Morelia, Mich.- Jueves 05 de marzo de 2026.- Al menos cuatro árboles colapsaron en distintos puntos de Morelia debido a los fuertes vientos que se registraron durante la tarde de este jueves en algunas zonas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni vehículos dañados, informaron fuentes policiales y de rescate.

Uno de los árboles estaba ubicado en un camellón del carril lateral del Libramiento Norponiente, en el sentido de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM) hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, casi frente a la Macroplaza Estadio, a la altura de la colonia Lago III.

Otro árbol cayó sobre un camellón central de la avenida Pedregal, entre las calles Huatápera y Abutilon, en las cercanías del Libramiento Norponiente, a la altura de la colonia Eduardo Ruiz.

El tercer árbol cayó sobre una palmera en un domicilio de la calle Jesús Carranza, casi esquina con el Libramiento Poniente.

El cuarto árbol se vino abajo en la calle Lacas de Uruapan, en la colonia Vasco de Quiroga.

Todos los incidentes fueron atendidos por elementos de la Policía Municipal, bomberos locales y trabajadores de Parques y Jardines, quienes segmentaron los árboles colapsados y retiraron los restos.

