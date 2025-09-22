Buenavista, Mich.- 22 de septiembre de 2025.- La tarde de este lunes, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Civil durante recorridos de vigilancia en el municipio de Buenavista Tomatlán, detectaron un vehículo en el que se trasladaban sujetos armados, lo que derivó en una persecución y bloqueos en al menos 3 puntos de esta demarcación.

Los oficiales ubicaron a los delincuentes en la población de Vicente Guerrero, comenzando una persecución, en la que los infractores arrojaron estrellas poncha llantas para entorpecer el paso de las autoridades y lograr darse a la fuga.

Derivado de lo anterior, cómplices de los empistolados se apoderaron de diversos vehículos de carga, con los que bloquearon la carretera Apatzingán – Aguililla a la altura de las localidades de Catalinas y Pinzandaro.

De igual forma sobre la vialidad Apatzingán- Tepalcatepec en las inmediaciones de la población de Santa Ana Amatlán ose registró otro cierre carretero.

Oficiales Federales y Estatales se movilizaron a los sitios de conflicto, para retirar los automotores y restablecer el tránsito vehicular. Siendo reforzados los patrullajes y presencia en la zona, para evitar otros hechos de violencia.

RED 113