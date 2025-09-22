​Morelia, Mich.- 22 de septiembre de 2025.- El artefacto explosivo improvisado que fue arrojado hoy por la mañana en las afueras de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM), habría estado dirigido contra una persona de procedencia sudamericana que se encontraba en el lugar, declaró el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña; ​ afortunadamente, éste no estalló. Esto permitió que las autoridades acordonaran la zona y evitaran una tragedia.

Explosivo arrojado en el INM iba dirigido contra persona sudamericana pic.twitter.com/gOpdM4OYtc — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 23, 2025

En entrevista, el fiscal dijo que el objeto fue revisado por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

​Torres Piña enfatizó que “todo indica que fue una agresión sobre alguna persona en particular que estaba ahí en la espera de que abrieran las oficinas; una persona de procedencia sudamericana. Todo indica que fue en ese sentido, pero vamos a seguir con las revisiones”, puntualizó.

​El caso ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la naturaleza del artefacto, pero la Fiscalía de Michoacán colaborará en la investigación.

​El funcionario enfatizó que la situación no se va a minimizar, siempre priorizando la seguridad de la ciudadanía y recalcó que hay labores permanentes de la institución a su cargo y de las fuerzas estatales y federales encaminadas a ello.

