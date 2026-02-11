Uruapan, Michoacán, 11 de febrero de 2026.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado (FGE) rescataron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad y detuvieron a cuatro hombres, derivado de trabajos de inteligencia.

En una primera intervención, personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en coordinación con autoridades estatales y federales, liberaron a un hombre y una mujer que permanecían retenidos en un inmueble ubicado sobre la calle Los Reyes, en la colonia Los Doctores. En el lugar fueron detenidos dos hombres y se aseguró un arma de fuego calibre .40, un cargador, siete cartuchos útiles y 14 bolsas plásticas con sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

En un segundo hecho, también en la colonia Los Doctores, fueron asegurados otros dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet. A los implicados se les localizaron 11 dosis de metanfetamina, cartuchos útiles y tres cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo.

Lo asegurado junto con los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. La SSP refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes en el municipio de Uruapan para preservar el orden y la tranquilidad. La ciudadanía puede denunciar de manera anónima cualquier hecho delictivo a través de la línea 089.