Yurécuaro, Michoacán, 30 de mayo de 2026.- Para dignificar espacios públicos y garantizar servicios de primera necesidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de 156 toneladas de cemento correspondientes al Programa Obras Públicas por Cooperación, material que beneficiará de manera directa a las y los habitantes de este municipio.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que el trabajo conjunto es la clave para el desarrollo regional. Explicó que, tan solo en el periodo de 2023 a 2026, Yurécuaro ha recibido un total de 331 toneladas de cemento, logrando un impacto positivo directo en la calidad de vida de 830 personas.

Asimismo, Ramírez Bedolla informó que, entre los años 2022 y 2024, el Gobierno del Estado ha destinado más de 18 millones de pesos a este municipio a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Por su parte, el presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro, agradeció el respaldo de la administración estatal y detalló que estos recursos históricos se han ejecutado principalmente en la rehabilitación de vialidades urbanas y de conectividad, destacando la primera etapa de la carretera Emiliano Zapata-El Refugio.

El alcalde enumeró los proyectos clave que se han consolidado gracias a este esquema de financiamiento, entre los que se encuentran la perforación de un pozo profundo, así como la construcción de un sistema de agua potable y un tanque de almacenamiento en la localidad de El Marqueño.

La rehabilitación integral de la plaza principal del municipio y la construcción de una sala audiovisual en un plantel del Colegio de Bachilleres (Cobaem).

Acompañaron al gobernador en este evento Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); la diputada local Melba Edeyanira Albavera Padilla; y la diputada federal Delhi Miroslava Shember Domínguez.