Morelia, Michoacán; 6 de enero de 2026. Policía Morelia informa que, tras atender un reporte ciudadano sobre un incendio en un inmueble de la colonia Lomas del Valle, oficiales arribaron al lugar, donde, al ingresar al sitio y en labores de aseguramiento, localizaron aproximadamente 43 kilogramos de presunto narcótico.

La actuación policial fue posible gracias a la coordinación operativa con las cámaras vecinales y el C4 de Policía Morelia, que permitieron obtener información oportuna y eficiente para llegar al inmueble y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Una vez identificado el narcótico, Policía Morelia coordinó la intervención con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública, unidad con facultades para realizar diligencias de investigación especializadas e integrales en hechos que puedan ser constitutivos de delito, para asegurar el sitio y proceder conforme a la ley.

Derivado de estas acciones conjuntas, lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y continúen con las diligencias que establecen los protocolos jurídicos.

Policía Morelia reitera su compromiso con la seguridad y continuará actuando con oportunidad y profesionalismo, fortaleciendo la vigilancia y coordinación interinstitucional para prevenir y combatir delitos que vulneren a las familias morelianas.

Para reportes o emergencias, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de contacto ciudadano, 443 113 5000.