Uruapan, Mich.- 06 de enero de 2026.- La tarde de este martes, sujetos armados atacaron a balazos la base de taxis de la organización Taxitel del Cupatitzio ubicada en la colonia Ramón Farías de Uruapan; afortunadamente no hubo víctimas.



Al filo de las 15:30 horas se reportó el atentado en dicho lugar, sobre la calle Moctezuma esquina con Querétaro y en cuestión de minutos se registró una fuerte movilización policiaca en la zona, pero los hechores escaparon.



El lugar donde quedaron regados varios casquillos percutidos fue acordonado por agentes municipales para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía Regional de Justicia. Se confirmó que no hubo personas lesionadas.



Es de señalar que la misma base de taxis fue incendiada por delincuentes a finales de octubre de 2022, presuntamente por un tema de extorsión.