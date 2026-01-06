Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- El Sistema DIF Michoacán coordinó con éxito la llegada de los Reyes Magos a los seis Centros de Asistencia Social que se encuentran en Morelia, donde se entregaron más de 500 regalos a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial.

La directora general del organismo, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, destacó que esta acción institucional busca preservar las tradiciones que brindan sentido de pertenencia, reafirmando el compromiso de velar por el bienestar emocional y garantizar el derecho a la recreación de la niñez y adolescencia michoacana.

La funcionaria agradeció profundamente a quienes se sumaron a esta causa para que la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar fuera una realidad tangible. “Se cumplió el deseo de cada una de las 530 cartas que nuestras niñas y niños entregaron a la sociedad y a las y los servidores públicos. Tuvimos una respuesta extraordinaria; mi gratitud a quienes, más allá del deber, hicieron posible que cada regalo llegara a sus manos para hacer posible este anhelo”, manifestó.

Además, esta experiencia también alcanzó a las personas del Centro de Necesidades Especiales, a quienes se les brindó acompañamiento para elaborar sus cartas, las cuales fueron colocadas en sus zapatos con la ilusión de ser escuchadas. Este gesto asegura que, sin importar las condiciones de vida, la tradición de los Reyes Magos llegue a todas y todos.

Para las infancias, este día representa mucho más que recibir un juguete, es la confirmación de que sus sueños son escuchados y que no están solos. También refuerza su sentido de identidad y les devuelve la certeza de que la bondad existe, recordándoles que cada uno de ellos es una prioridad para Michoacán.

La directora reconoció la labor humana de las y los trabajadores del Sistema DIF Michoacán. Asimismo, agregó que gracias a la generosidad y el espíritu solidario de la ciudadanía, es posible transformar la realidad de los sectores más sensibles de la población.