Uruapan, Mich.- 28 de noviembre de 2025.- La mañana de este viernes un tráiler con doble semiremolque protagonizó un accidente en que terminó bloqueando 3 de los 4 carriles de la autopista Siglo XXI, sin que se tenga reporte de víctimas.

De acuerdo con la información preliminar, a la altura del kilómetro 91 del tramo Pátzcuaro – Uruapan, el camión de carga aparentemente impactó contra el muro de contención y en la acción la cabina acabó siniestrada sobre el acotamiento, en tanto que sus dos remolques quedaron atravesados sobre la carpeta asfáltica.

En el sitio se presentó personal de auxilio Vial y oficiales de la Guardia Nacional, estos últimos determinaron implementar paso alterno para tratar de no afectar el tránsito, y solicitaron grúas para realizar las maniobras de retiro de la unidad siniestrada.