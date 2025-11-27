Morelia, Mich.- Jueves 27 de noviembre de 2025.- Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente mientras conducía una cuatrimoto sobre el Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la noche de este jueves, a la altura de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en las cercanías de Costco, frente al negocio Asada De Piñón.

Trascendió que el susodicho, identificado como Alfredo, de 33 años de, no usaba casco y viajaba a bordo del referido vehículo de la marca Kawasaki, color naranja, cuando en determinado momento realizó un cambio de carril y se cayó de la unidad.

La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino.

Los uniformados delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas s encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.