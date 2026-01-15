Morelia, Mich.- Jueves 15 de enero de 2026.- Un tráiler de la empresa de paquetería Tres Guerras y un camión tradrillero protagonizaron un choque sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona nororiente de Morelia, hecho que solo dejó daños materiales, informaron fuentes policiales.

El percance se registró durante la tarde de este jueves a la altura a la altura del Río Grande, entre las colonias Canteras e Indeco Santiaguito, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, cerca de la denominada “Curva de la Técnica 65”.

El incidente generó problemas de circulación vehicular en el mencionado libramiento. Al enterarse de la situación, unos agentes de Tránsito arribaron a la comentada ubicación, realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades y retiraron las unidades siniestradas del camino.