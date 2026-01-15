Morelia, Michoacán; 15 de enero de 2026.- El Instituto Municipal de Planeación Morelia (Implan) ratificó el convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Michoacán, a fin de impulsar proyectos que beneficien el desarrollo de la capital del estado.

Siguiendo con la encomienda del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, el Implan Morelia, refrendó su compromiso con la construcción del mejor lugar para vivir, a través de la generación de este tipo de alianzas.

Rubén Flores Muñoz, Director General de este órgano descentralizado, destacó que el Colegio de Arquitectos de Michoacán cuenta con diversas especialidades como es constructores, diseñadores, supervisores, auditores, responsables de obra, entre otros, lo cual lo hace un espacio muy dinámico, con el cual colaborar.

“La intención es que sigamos aprendiendo, que la gente nueva que llega sepa lo que es el Implan y de igual forma si requieren de capacitaciones, espacios físicos e intercambio de información, cuenten con nosotros”, afirmó el Director del Implan.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Arquitectos de Michoacán, Aldo Zamudio Pérez, señaló la gran apertura del Implan Morelia y de la administración municipal para mantener sus puertas abiertas a las y los profesionistas con el ánimo seguir construyendo Morelia: “El Colegio siempre está en pro de sumar, a nosotros nos gusta que nuestros afiliados estén informados y además hacerles llegar herramientas que les puedan servir.”

El Implan Morelia continuará renovando convenios y alianzas con universidades y centros de investigación en los próximos días, a fin de seguir abonando a la generación de proyectos que impulsen el desarrollo ordenado de la ciudad para consolidarla como el mejor lugar para vivir.