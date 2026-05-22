Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- Penjamillo celebrará, del 25 al 31 de mayo, las tradicionales Fiestas del Pino y La Flor, una tradición cultural y religiosa con más de un siglo de historia, considerada una de las celebraciones más emblemáticas de la región, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El director de Desarrollo Social de Penjamillo, José Eduardo Díaz López, señaló que para esta edición se espera una afluencia aproximada de 20 mil visitantes, quienes podrían generar una derrama económica de 5 millones de pesos, en beneficio de casi 12 mil personas.

El síndico municipal, José Antonio Luna Hernández, destacó que la celebración busca preservar las tradiciones, fomentar una fiesta sustentable y reafirmar la identidad de las y los habitantes del municipio, a través de actividades religiosas, culturales y sociales que reúnen año con año a visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, el director de Planeación, Erick García García, explicó que las Fiestas del Pino y La Flor se realizan en honor a la Santísima Virgen María en su advocación de la Visitación de María, una imagen del siglo XVIII, tallada en madera y pasta, de origen español.

Dentro del programa de actividades destacan la inauguración del corredor artesanal, el lunes 25 de mayo, a las 12:00 horas, en el Callejón Rayón; la Feria de la Salud, coordinada por el DIF Municipal, el miércoles 27 de mayo, a las 11:00 horas, en la Plaza Principal; así como la inauguración de la UMA (Unidad Medio Ambiental) y ECO Aula Penjamillo. Asimismo, como parte central de esta tradición, se desarrollará el emblemático desfile El Pino y La Flor, dividido en tres grandes expresiones: religiosa, cultural y social.