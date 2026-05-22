Morelia, Mich.- Viernes 22 de mayo de 2026.- Un hombre fue encontrado muerto al interior de un terreno cercado ubicado en la colonia Ventura Puente, al sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el susodicho aparentemente se quitó la vida al atarse un lazo al cuello y colgarse de un árbol; además, no presentaba huellas de violencia.

El hallazgo fue realizado por familiares del citado masculino, quienes avisaron al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron patrulleros municipales y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del ciudadano, cuya identidad no fue expuesta.

Trascendió que el ahora finado tenía aproximadamente 58 años de edad y se dedicaba a la venta de chácharas. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después arribaron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Finalmente, los deudos se encargaron de los trámites respectivos para otorgarle sepultura así ser querido.



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