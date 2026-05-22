Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emite un llamado a las y los automovilistas para extremar precauciones al conducir con pavimento mojado, con el objetivo de prevenir accidentes viales que pongan en riesgo la vida o la integridad física de la población.

La combinación de agua, aceite y residuos de combustible sobre la cinta asfáltica convierte las vialidades en superficies altamente resbaladizas. Además, el agua acumulada reduce la adherencia de los neumáticos, incrementando significativamente el tiempo y la distancia necesarios para frenar de manera segura.

Para reducir los factores de riesgo y garantizar un trayecto seguro, la SSM recomienda disminuir la velocidad, para un mayor control del vehículo ante un imprevisto; aumentar la distancia respecto al vehículo que va adelante; encender las luces y limpiaparabrisas, para mejorar la visibilidad propia y ayudar a que otros conductores detecten el vehículo.

Al pasar por charcos o zonas con agua acumulada, sujete el volante con firmeza, evite frenar bruscamente y desacelere soltando el acelerador suavemente hasta que las llantas recuperen el contacto con el suelo. El frenado debe ser suave y gradual para evitar que las llantas se bloqueen y el vehículo derrape.

La SSM recuerda la importancia de verificar de manera periódica que las llantas cuenten con el dibujo y la presión adecuados, ya que unas llantas lisas o desgastadas pierden por completo el agarre en condiciones de lluvia. Asimismo, se debe comprobar el óptimo estado del sistema de frenos y las luces direccionales y de parada.

En caso de presenciar o sufrir un percance automovilístico, se exhorta a la población a mantener la calma y comunicarse de inmediato a la línea de emergencia 911 para activar el protocolo de apoyo médico y prehospitalario de manera oportuna.