Morelia, Mich.- Viernes 22 de mayo de 2026.- Un hombre enfermo de cáncer falleció a bordo de un autobús de la línea ETN durante el trayecto de la Ciudad de México (CDMX) a Morelia, informaron autoridades policiales.

Trascendió que el masculino, de aproximadamente 45 años de edad, había estado hospitalizado en la CDMX, por lo que tras ser dado de alta abordó el referido transporte en compañía de su esposa con destino a la capital michoacana, pero antes de llegar dejó de respirar.

Posteriormente, el autobús arribó al andén 7 de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), donde empleados solicitaron el apoyo de un médico, quien subió a la unidad, revisó al pasajero y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La situación fue reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata acudieron al sitio e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el cadáver fue certificado y los familiares realizaron los trámites conducentes.



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