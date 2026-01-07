Uruapan, Mich.- 7 de enero de 2026.- Un accidente vehicular ocurrido durante la mañana de este miércoles en la autopista Siglo XXI, sobre el ramal Uruapan, generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, sin que se registraran personas con lesiones de consideración.

Una unidad de AMBUMED, adscrita al sector Zirahuén, atendió el llamado de auxilio y se desplazó al kilómetro 0+000 del tramo carretero Uruapan – Pátzcuaro. En el sitio, los paramédicos localizaron un tractocamión Kenworth, color blanco, con placas 61-AR-4Y del Servicio Público Federal, el cual había salido de control.

El operador de la pesada unidad fue identificado como Luis Carlos P., de 28 años de edad, originario de Celaya, Guanajuato. Tras ser valorado por los socorristas, se determinó que se encontraba consciente y orientado, sin lesiones aparentes, por lo que fue clasificado con código verde.

El conductor manifestó que el percance pudo haberse originado por una falla mecánica en el sistema de frenos, la cual habría detectado desde el kilómetro 92 de la autopista.

A pesar de la revisión prehospitalaria, el chofer rechazó recibir atención médica, limitándose a proporcionar sus datos personales y firmar la responsiva correspondiente, permaneciendo en el lugar.

Posteriormente,.las autoridades competentes realizaron las labores necesarias para el resguardo y control de la zona, a fin de evitar riesgos a otros automovilistas. La unidad involucrada fue asegurada y retirada del tramo carretero, siendo trasladada al corralón, donde se continuará con el proceso para determinar responsabilidades.